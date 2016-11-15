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Türkiye'ye büyükelçi atadı

'in Türkiye'ye büyükelçi olarak 'ı atadığı bildirildi.

İsrail Türkiyeye büyükelçi atadı

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'ın Ankara'ya büyükelçi olarak atandığını söyledi.

Türkiye ile İsrail arasında 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara krizinin ardından, ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik temmuz ayının sonunda anlaşma imzalanmıştı.

İsrail'in Ankara Maslahatgüzarı Amira Oron, ağustos ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Normalleşmenin daha başındayız. İlişkilerimizi büyükelçilik seviyesine çıkardığımızda, iki ülke arasındaki faaliyetlerin çok daha artacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 18:09
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