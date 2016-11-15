İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan Gazze'deki camilerin yapımı için harekete geçen Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), 9 caminin yeniden inşası gerçekleştirildi.

Ambargo altındaki Gazze'de yaşayan Müslümanların talebiyle geçen yılın aralık ayında 9 caminin temeli atıldı. Bölgeye çimento götürülmesi konusundaki sıkıntılara rağmen çalışmalarını sürdüren TDV, camilerin yapımını büyük ölçüde tamamladı.

Birbirinden farklı büyüklüklere sahip, 40 bin 800 kişinin namaz kılabileceği kapasiteye sahip 9 cami, gelecek aylarda hizmete sunulacak.

Gazze'de yaptırılan camiler ve özellikleri şöyle:

- İmam Buhari Camisi: Gazze'nin kuzeyindeki camide 5 bin kişi namaz kılabilecek. İsrail sınırının çok yakınındaki cami, saldırılar sonucu 2004'te yıkıldı.

- İmam Müslim Camisi: Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve 2009'da yıkılan cami, yeni haliyle 3 bin kişiye hizmet edebilecek sahip.

- Hasan Albenna Camisi: İsrail askerlerinin açtığı ateş sırasında camide namaz kılan 10 kişi hayatını kaybettiği , 4 kişinin yaralandığı ve 16 Ocak 2009'da yıkılan cami TDV'nin desteğiyle yeniden yapıldı. Cami 9 bin kişi kapasiteli.

- Sultan Abdulhamid Camisi: Camiye, Filistin'den vazgeçmeyi kabul etmediği için İkinci Sultan Abdülhamid'in adı verildi. Gazze'de 2014'te yıkılan ve yeniden inşası gerçekleştiren camide, 4 bin kişiye ibadet sunulabilecek.

- Yarım asırlık cami de yapıldı

- Sefa Camisi: Yarım asırdan daha yaşlı bir cami olan, yapımı 1949'a kadar uzanan ve 2014'te saldırılar sonucu yıkılan Sefa Camisi de TDV tarafından yapıldı. Alvusta bölgesindeki caminin, 9 bin kişilik kapasitesi bulunuyor.

- Bedir Camisi: Devlet binalarına çok yakın bir yerde bulunan ve 1954 yılında inşa edilen Bedir Camisi'ne 2008 yılında gerçekleşen saldırıda birçok kişi yaşamını yitirdi. Furkan Savaşı sırasında camiye yeniden saldırıldı. 2008'de yıkılan ve tekrar inşa edilen cami, 9 bin kişilik.

- Hamza Camisi: Hazreti Hamza'nın ismini taşıyan cami, 2014'te yıkıldı. İnşası tamamlanan cami 600 kişiye hizmet verecek.

- İmam Malik Camisi: Han Yunus bölgesinde yer alan ve 2014'te tahrip olan Cami, 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte.

- Tevhid Camisi: Mısır sınırına yakın olan ve 2014 yıkılan Tevhid Camisi'nin 700 kişilik kapasitesi bulunuyor.