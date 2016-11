Doğal güzel

yeni başkanı Donald Trump ve ailesinin 'ihtişamlı' yaşamı, bir anda dünyanın gündeminde yerini aldı. Eski model ve şimdi çok önemli bir mücevher tasarımcısı olan Melania Trump , Michelle Obama'dan sadece First Lady'liği değil, stil ikonu rolünü de aldı. 46 yaşındaki Melania Trump, kesinlikle botoks yaptırmadığını söyledi.üzellik sırrını da şöyle açıkladı: "SPA ve hamamı çok seviyorum. Evimde SPA odam var. Cildime masaj yapıyorum. Ölü deriden kurtulduktan sonra yüzüme organikMakyajımı temizlemeden yatağa girmem. Çok hassas bir cildim var. Ürün konusunda çok seçiciyim. Sabahları özel karışımlı bir krem kullanıyorum. Zeytinyağlı sabunu tercih ediyorum.Donald Trump'ın evdeki düzene çok fazla karışmadığını belirten Melania Trumpesprisi yaptı. Kendi stilini kendisinin belirlediğini söyleyen Trump, First Lady olarakbeğendiğini dile getirdi. 26 Eylül'deki ilk başkanlık seçimi tartışmasında giydiğielbise, bir First Lady adayı için fazlasıyla cüretkar bir tasarımdı. Trump, oy vermeye giderken Amerika'nın en ünlü hazır giyim markasıu seçti. Zafer gecesi ise üzerinde, tasarımlarında Amerikan bayrağını kullananimzalı bir tulum vardı.New York'taki muhteşem evin bir odası tamamen Melania'a ait. Bu odada takı tasarlayan First Lady, yaptığı her üründe M harfini kullanıyor. Parçaların fiyatı, 100 ile 20 bin dolar arasında değişiyor. Melania, saçlarını İsrailli kuaförü Mordechai Alvow'a yaptırıyor.: Boğa: 26 Nisan 1970Model, mücevher tasarımcısıSlovence, Sırpça, İngilizce, Fransızca ve Almanca'yı yazıp konuşabiliyor.: Üniversite de mimarlık okudu. Tasarım ve fotoğrafçılık eğitimi aldı.1.80 cm.: Dolce&Gabbana: New York, Paris, Palm BeachAilesi, Beyaz Saray'a taşınmayı düşünmüyor.Aile, 10 yaşındaki oğulları Barron'un kaydını, son 35 yıldırBarron'un Manhattan'daki özel Columbia Gramer ve Hazırlık Okulu'na devam edeceği belirtildi. ABD'de ocak ayında görevi Obama'dan devralacak olan Donald Trump, başkan seçildikten sonra ilk röportajını CBS kanalına verdi. Protestocuların aslında kendisini çok da iyi tanımadıklarını öne sürdü. Profesyonel göstericilerin, ortamı tahrik etmeye çalıştıklarını söyledi.dedi.AB'den ayrılma kampanyasını yürüten sağcı UKIP Partisi'nin eski Genel Başkanı Nigel Farage, Donald Trump'ı New York'ta ziyaret etti.Trump'ın, Britanya'nın geleceği konusunda oldukça pozitif olduğunu söyledi.eski karısı IvanaTrump, DonaldTrump'tan kendisinindoğduğuÇekya'ya büyükelçiolarak atamasınıistedi. 67yaşındaki IvankaTrump, New York Times'a verdiğiröportajında "Ben oralıyım." dedi.