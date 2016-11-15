Doğal güzel

EVİ DÜZENLİYOR
Donald Trump'ın evdeki düzene çok fazla karışmadığını belirten Melania Trump "İhtiyaçları ben alırım o sadece kullanır" esprisi yaptı. Kendi stilini kendisinin belirlediğini söyleyen Trump, First Lady olarak Jackie Kennedy'nin zarif tarzını çok beğendiğini dile getirdi. 26 Eylül'deki ilk başkanlık seçimi tartışmasında giydiği Roland Mouret elbise, bir First Lady adayı için fazlasıyla cüretkar bir tasarımdı. Trump, oy vermeye giderken Amerika'nın en ünlü hazır giyim markası Michael Kors'u seçti. Zafer gecesi ise üzerinde, tasarımlarında Amerikan bayrağını kullanan Ralph Lauren imzalı bir tulum vardı.
'M'Lİ TASARIM
New York'taki muhteşem evin bir odası tamamen Melania'a ait. Bu odada takı tasarlayan First Lady, yaptığı her üründe M harfini kullanıyor. Parçaların fiyatı, 100 ile 20 bin dolar arasında değişiyor. Melania, saçlarını İsrailli kuaförü Mordechai Alvow'a yaptırıyor.
TAM BOĞA KADINI
Burcu: Boğa
Doğum tarihi: 26 Nisan 1970
Mesleği: Model, mücevher tasarımcısı
Yabancı dil: Slovence, Sırpça, İngilizce, Fransızca ve Almanca'yı yazıp konuşabiliyor.
Eğitim: Üniversite de mimarlık okudu. Tasarım ve fotoğrafçılık eğitimi aldı.
Boyu: 1.80 cm.
Kokusu: Dolce&Gabbana
Sevdiği şehirler: New York, Paris, Palm Beach
BEYAZ SARAY'A TAŞINMIYOR
Trump Ailesi, Beyaz Saray'a taşınmayı düşünmüyor. Başkan Trump, Beyaz Saray'a gitmek için her gün helikopterle 90 dakikalık bir yolculuk yapacak. Helikopter parasını da kendi cebinden ödeyecek. Aile, 10 yaşındaki oğulları Barron'un kaydını, son 35 yıldır cumhurbaşkanlarının çocuklarını eğiten Sidwell Friends'e yaptırmadı. Barron'un Manhattan'daki özel Columbia Gramer ve Hazırlık Okulu'na devam edeceği belirtildi. ABD'de ocak ayında görevi Obama'dan devralacak olan Donald Trump, başkan seçildikten sonra ilk röportajını CBS kanalına verdi. Protestocuların aslında kendisini çok da iyi tanımadıklarını öne sürdü. Profesyonel göstericilerin, ortamı tahrik etmeye çalıştıklarını söyledi. 400 bin dolar olarak belirtilen başkanlık maaşını da almayacağını belirterek, "Galiba yasal olarak almam gerekiyor. Bu yüzden sadece bir dolarını alacağım" dedi.
ASANSÖR HATIRASI
İngiltere'nin AB'den ayrılma kampanyasını yürüten sağcı UKIP Partisi'nin eski Genel Başkanı Nigel Farage, Donald Trump'ı New York'ta ziyaret etti. Manhattan'daki Trump Tower'da Trump ile buluşan Farage, Twitter hesabından gökdelenin asansöründe çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Trump'ın, Britanya'nın geleceği konusunda oldukça pozitif olduğunu söyledi.
BENİ ÇEKYA'YA BÜYÜKELÇİ YAP
Trump'ın eski karısı Ivana Trump, Donald Trump'tan kendisinin doğduğu Çekya'ya büyükelçi olarak atamasını istedi. 67 yaşındaki Ivanka Trump, New York Times'a verdiği röportajında "Ben oralıyım. Dilini biliyorum. Beni orda herkes tanıyor" dedi.
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