Oklahoma City'deki havaalanının garajında, kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Günlük yaklaşık 8 bin yolcunun kullandığı havaalanındaki olayın ardından polis herkesi sığınaklara yönlendirdi.

Olayın ardından havaalanı güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Polis ayrıca, havaalanının çevresindeki tüm cadde ve yolları trafiğe kapattı.

Yetkililer, silahla ateş eden ve ölen kişiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.