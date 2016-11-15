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'de havalimanında silahlı saldırı

'nin Oklahoma eyaletindeki Will Rogers World Havalimanı'nda bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

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'deki havaalanının garajında, kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Günlük yaklaşık 8 bin yolcunun kullandığı havaalanındaki olayın ardından polis herkesi sığınaklara yönlendirdi.

Olayın ardından havaalanı güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Polis ayrıca, havaalanının çevresindeki tüm cadde ve yolları trafiğe kapattı.

Yetkililer, silahla ateş eden ve ölen kişiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 23:23
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