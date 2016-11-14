Tsunami paniği

Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti yakınlarında 7,8 büyüklüğünde depremmeydana geldi. Ölü ve yaralılar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ülkeyi ayağa kaldıran sarsıntının ardından oluşan tsunami dalgalarından ilkinin, Güney Adası'nın kuzeydoğu kıyılarına ulaştığını bildirildi. Tsunami dalgalarının etkileyebileceğiihtimaline karşı başkent Wellington şehir merkezinden binlerce kişinin tahliye edildiği, bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı belirtildi. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede, acil servis ekiplerinin hasar tespiti çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Ülkenin ikinci büyük kenti Christchurch'da 2011 yılında 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 185 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkikiler, dev tsunami dalgaları oluşabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Ayrıca Güney Adası'nın doğu kıyısında ikamet eden insanlarınbulundukları yerleri terk ederek derhalyüksek mevkilere yönelmeleri istendi.
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