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paniği

Tsunami paniği
Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti yakınlarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ölü ve yaralılar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ülkeyi ayağa kaldıran sarsıntının ardından oluşan dalgalarından ilkinin, Güney Adası'nın kuzeydoğu kıyılarına ulaştığını bildirildi. Tsunami dalgalarının etkileyebileceği ihtimaline karşı başkent Wellington şehir merkezinden binlerce kişinin tahliye edildiği, bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı belirtildi. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede, acil servis ekiplerinin hasar tespiti çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Ülkenin ikinci büyük kenti Christchurch'da 2011 yılında 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 185 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkikiler, dev tsunami dalgaları oluşabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Ayrıca Güney Adası'nın doğu kıyısında ikamet eden insanların bulundukları yerleri terk ederek derhal yüksek mevkilere yönelmeleri istendi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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