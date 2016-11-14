Trump: Seçildim diye Müslümanlar...

ABD Başkanlığına seçildikten sonra ilk mülakatını CBS kanalına yapan Donald Trump, ABD'nin iç ve dış politikası hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

ABD'de yaşayan siyahilerin ve Müslümanların kendisinin başkan seçilmesinden sonra dehşete düştüğünün belirtilmesi üzerine Trump, ABD medyasını suçladı.

Trump, "Eğer gerçekten böyle hissediyorlarsa bu berbat bir şey. Bence bu korku medya tarafından hazırlanıyor çünkü ülkede bazı olaylar daha önce de yaşanmış olsa da sanki şimdi başlamış gibi gösteriyorlar. Eğer ben bir şey söylememiş olsam dahi, onlar bir şey bulup hikayeleştirirler, basın bu işe yarıyor." dedi.

"CLİNTON KAZANSAYDI VE CUMHURİYETÇİLER SOKAKLARA ÇIKSA TEPKİLER FARKLI OLURDU"

Mülakatta Trump'a ABD sokaklarında yüzbinlerce insanın seçim sonrasında sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenlediği hatırlatıldı.

Trump, kendisini sokaklarda protesto edenlerin aslında kendisini çok da iyi tanımadıklarını öne sürerek, göstericilerin arasında profesyonel göstericilerin karışarak ortamı tahrik etmeye çalıştıklarını söyledi. Trump, "Sokaklarda beni protesto edenlerin bazıları profesyonel gösterici." ifadesini kullandı.

Protesto gösterilerinin bir an önce sona ermesini umut ettiğini aktaran Trump, şunları kaydetti:

"Beni protesto edenlere korkmamaları gerektiklerini söylemek istiyorum. Korkmayın, bu ülkenin gücünü tekrar geri getireceğiz. Seçimlerden yeni çıktık ve biraz zaman verilmesi gerekiliyor. İnsanlar protesto gösterisi yapıyor. Eğer Hillary Clinton kazansaydı ve benim destekçilerim sokaklara çıksaydı herkes kınamaya başlardı. Farklı bir tavır sergilerlerdi. Çifte standart uygulanıyor."

"DEAŞ'TAN TAMAMEN KURTULACAĞIZ"

Trump, terör örgütü DEAŞ'la mücadele konusunda nasıl bir yol izleyeceğine yönelik soruya, detay vermek istemediğini ifade ederek, "Musul operasyonunu yapmadan 4 ay önce bunu anlatmaya başlayanlar gibi değilim ben. Bu süre içerisinde DEAŞ lider kadrosu bölgeyi terk etti." diye konuştu.

Trump, "Sadece DEAŞ'tan tamamen kurtulacağımızı söyleyeyim." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Ortadoğu'da terörle mücadele adı altında harcadığı paraya dikkati çeken Trump, "Ortadoğu'da 6 trilyon dolar harcadık. Bu parayla ülkeyi baştan aşağı iki kere kurardık. Yollarımıza, köprülerimize, tünellerimize ve havaalanlarımıza bakın, hepsi çok eskimiş durumda." ifadesini kullandı.

Trump, 400 bin dolar olarak belirtilen Başkanlık maaşını da almayacağını belirterek, "Galiba yasal olarak almam gerekiyor. Bu yüzden sadece bir dolarını alacağım." dedi.