Silah taşıyan iki İran botuna el konuldu

El-Hudeyde vilayetindeki Halk Direniş Güçleri'nin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerine bağlı helikopterlerin, İran kara sularından Yemen'in El-Hudeyde vilayetindeki Es-Salif Limanı'na doğru hareket eden silah yüklü iki İran botuna dur ihtarı yaptığı kaydedildi.

Yemen kara sularına ilerleyen ve rotalarını değiştirmeleri istenen İran'a ait botlara el konulduğu belirtilen açıklamada, botlarda silah, mühimmat ve modern iletişim ekipmanlarının ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, botlardaki mürettebatın, silahları Husilere teslim etmek üzere İran'dan yola çıktıklarını ve Husileri silahlandıranların İran Devrim Muhafızlarına bağlı unsurlar olduğunu itiraf ettikleri kaydedildi.