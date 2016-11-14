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Silah taşıyan iki botuna el konuldu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 'in El-Hudeyde vilayetindeki Es-Salif Limanı'na doğru hareket eden ve Husilere silah taşıdığı tespit edilen iki botuna el koyduğu bildirildi.

Silah taşıyan iki İran botuna el konuldu

El-Hudeyde vilayetindeki Halk Direniş Güçleri'nin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerine bağlı helikopterlerin, kara sularından 'in El-Hudeyde vilayetindeki Es-Salif Limanı'na doğru hareket eden silah yüklü iki İran botuna dur ihtarı yaptığı kaydedildi.

Yemen kara sularına ilerleyen ve rotalarını değiştirmeleri istenen İran'a ait botlara el konulduğu belirtilen açıklamada, botlarda silah, mühimmat ve modern iletişim ekipmanlarının ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, botlardaki mürettebatın, silahları Husilere teslim etmek üzere İran'dan yola çıktıklarını ve Husileri silahlandıranların İran Devrim Muhafızlarına bağlı unsurlar olduğunu itiraf ettikleri kaydedildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 23:01
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