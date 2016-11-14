Yol Durumu
  1. 'AB'nin güvenliği Türkiye'nin istikrarına bağlı'
  2. Dünyaca ünlü isimden Trump'a Türkiye çağrısı

'e düştü

Bugün öğle saatlerinde 'in güneyindeki Cebel Hus'ta bir okulu bombalayan nın 'e düştüğü bildirildi.

Rus uçağı Akdenize düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Mig-29K model savaş uçağının 'de bulunan Amiral Kuznetsov uçak gemisine iniş için yaklaştığı sırada düştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitim uçuşu esnasında savaş uçağının, uçak gemisine bir kaç kilometre kala teknik bir arıza sonucu düştüğü belirtildi. Uçağın düşmesi esnasında pilotun fırlatma koltuğunu çalıştırması sonucu kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Rus Amiral Kuznetsov uçak gemisinin Akdeniz'de programı dahilinde seyrine devam ettiği kaydedildi.
Etiketler: , ,
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 19:07
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar