Rusya Savunma Bakanlığı, Mig-29K model savaş uçağının Akdeniz'de bulunan Amiral Kuznetsov uçak gemisine iniş için yaklaştığı sırada düştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitim uçuşu esnasında savaş uçağının, uçak gemisine bir kaç kilometre kala teknik bir arıza sonucu düştüğü belirtildi. Uçağın düşmesi esnasında pilotun fırlatma koltuğunu çalıştırması sonucu kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Rus Amiral Kuznetsov uçak gemisinin Akdeniz'de programı dahilinde seyrine devam ettiği kaydedildi.