Ruh 'Hans'tası!

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR
Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz, Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasına karşı olduğunu ve bu konunun şu anda gündemde olmadığını söyledi. Ancak Türkiye'ye yönelik karalama kampanyasını sürdüren Avrupa, yine terör için harekete geçti. Gündemde olan idam tartışmalarını bitirmek için yine AB sürecini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez "George böyle demiş, Hans şöyle demiş bizi ilgilendirmiyor" karşılığını vererek, kirli odaklara haddini bildirdi. Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasına itiraz eden Schulz ise anında ağız değiştirdi! İdam kararının yeniden uygulamaya konulmasının kırmızı çizginin aşılması anlamına geleceğini belirten Schulz, bu kez Türkiye'yi müzakereleri bitirmekle tehdit etti! AP Başkanı Schulz, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımlar uygulamayı düşünebileceğini söylemekten çekinmedi. Avrupa'dan gelen çelişkili açıklamalar "İşte hasta adam" dedirtti.
ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Schulz'un Türkiye'yi ekonomik yaptırım yapmakla tehdit etmesine tepki gösterdi. "Elinden ne geliyorsa arkasına koymasın. Avrupa Birliğinin ve Parlamento Başkanı'nın ikiyüzlülüğünü çifte standardını her zaman olduğu gibi yine görüyoruz" dedi.
KÖLN'DE PKK GÖSTERİSİ
Köln'de toplanan PKK destekçileri terör estirdi. PKK yanlısı sloganların atıldığı gösteride, teröristbaşı öcalan'ın posterleri her yerdeydi! Alman polisi, kendilerine taşla saldıran göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahale etti.
Türkiye'nin terör operasyonlarını eleştiren Almanya, terör örgütlerine destek çıktı. Ancak arkaladığı PKK yandaşları, Köln'de ortalığı birbirine kattı. Alman polisin, terör destekçilerinin numaralı fotoğraflarını çekip fişlemesi dikkat çekti.
ALMANYA'DA TERÖR!
Terör örgütü PKK'yı destekleyen Almanya, ateş kendini sarınca tavrını değiştirdi! Köln kentinde terör örgütü PKK destekçisi bir grup, gösteri düzenledi. Türkiye karşıtı pankartların açıldığı gösteride, PKK flamaları ve PKK elebaşı Öcalan'ın posterleri dikkat çekti. Alman polisi, molotof kokteyli yakan göstericilere müdahale etti. Göstericiler polise taş ve şişelerle saldırdı. 2 polis yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.
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