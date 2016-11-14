Rejim uçakları ölüm yağdırdı

Suriye'de Beşşar Esed'e bağlı birliklerin, Rus hava desteğiyle Lazkiye ve İdlibkırsalına düzenlediği saldırılarda 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye rejimine ait helikopterlerin, Lazkiye ve İdlib sınırındaki En-Naciyye ve Kinidde köyüne yönelik "varil bombalı" saldırılarında en az 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

TOPÇU BİRLİKLERİ TÜRKMENDAĞI'NI VURDU

Rejime bağlı topçu birliklerinin de Türkmendağı'ndaki Kelez, Karaman, Yamadi, Sallur, Çümeren ve Zeytincik köylerine havan mermisi ve füzeyle saldırdığı öğrenildi.

LAZİKİYE KIRSALINDA 13 YARALI

Esed güçleri ve Rus jetlerinin ayrıca Lazkiye kırsalındaki El-Hidade, El-Hıdır ve Kibbani köylerini vurduğu saldırılarda en az 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.