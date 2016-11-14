İsrail ezanı yasaklayacak

İsrail'de 'ezan yasağı' olarak bilinen yasa tasarısını görüşen İsrail meclisindeki yasama komisyonu dün akşam tasarıyı onaylayarak meclise sevk etti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı yazılı açıklamada, "gürültü yaparak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtti.



HAMAS'TAN SERT TEPKİ

Hamas ve Knesset'teki Arap milletvekilleri İsrail'de "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısına tepki gösterdi.



Tasarının yasama komisyonunda onaylanarak İsrail meclisine sevk edilmesinin ardından Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "tehlikeli" olarak nitelendirilen yasa tasarısının İsrail yönetimi tarafından onaylanmasının yansımalarına karşı uyarıda bulunuldu.



İSRAİL PROVOKASYONU

Açıklamada, "Ezanın yasaklanması Müslümanların dini duygularını provoke etmenin yanı sıra ibadetlere ve dini sembollere yönelik kabul edilemez bir müdahaledir." ifadelerine yer verildi.



Söz konusu yasa tasarısının dini ve tarihi hakları, kutsalları koruma altına alan uluslararası kanun ve sözleşmelere aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine de "camilere yönelik saldırı ve ihlalleri durdurmak için harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.



"IRKÇI BİR ADIM"

Öte yandan İsrail Parlamentosu'ndaki (Knesset) Ortak Arap Listesi'nden yapılan açıklamada, ezanın yasaklanmasını öngören yasa tasarısının "ibadet özgürlüğünü ihlal eden ırkçı bir adım" olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Radikal bir hükümetin faşist unsurlarının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun desteğiyle ezanı yasaklama çalışmaları, tehlike arz eden bir gelişmedir. Bütün dinlerin özellikle de Müslümanların ibadet özgürlüğüne yönelik ırkçı bir girişimdir." denildi.



Netanyahu'nun ezanı "gürültü" olarak nitelendirmesinin de kınandığı açıklamada, ezanın sadece dini bir uygulama değil, Filistin halkının kültür ve medeniyetinin en önemli sembollerinden biri olduğu vurgulandı.