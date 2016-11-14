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ezanı yasaklayacak

'deki Knesset meclisi, 'gürültü'ye neden olduğu gerekçesiyle ezanı yasaklamak için yasa tasarısını oylayacak.

İsrail ezanı yasaklayacak

'de '' olarak bilinen yasa tasarısını görüşen İsrail meclisindeki yasama komisyonu dün akşam tasarıyı onaylayarak meclise sevk etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı yazılı açıklamada, "gürültü yaparak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtti.

HAMAS'TAN SERT TEPKİ
Hamas ve Knesset'teki Arap milletvekilleri İsrail'de "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısına tepki gösterdi.

Tasarının yasama komisyonunda onaylanarak İsrail meclisine sevk edilmesinin ardından Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "tehlikeli" olarak nitelendirilen yasa tasarısının İsrail yönetimi tarafından onaylanmasının yansımalarına karşı uyarıda bulunuldu.

İSRAİL PROVOKASYONU
Açıklamada, "Ezanın yasaklanması Müslümanların dini duygularını provoke etmenin yanı sıra ibadetlere ve dini sembollere yönelik kabul edilemez bir müdahaledir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu yasa tasarısının dini ve tarihi hakları, kutsalları koruma altına alan uluslararası kanun ve sözleşmelere aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine de "camilere yönelik saldırı ve ihlalleri durdurmak için harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

"IRKÇI BİR ADIM"
Öte yandan İsrail Parlamentosu'ndaki (Knesset) Ortak Arap Listesi'nden yapılan açıklamada, ezanın yasaklanmasını öngören yasa tasarısının "ibadet özgürlüğünü ihlal eden ırkçı bir adım" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Radikal bir hükümetin faşist unsurlarının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun desteğiyle ezanı yasaklama çalışmaları, tehlike arz eden bir gelişmedir. Bütün dinlerin özellikle de Müslümanların ibadet özgürlüğüne yönelik ırkçı bir girişimdir." denildi.

Netanyahu'nun ezanı "gürültü" olarak nitelendirmesinin de kınandığı açıklamada, ezanın sadece dini bir uygulama değil, Filistin halkının kültür ve medeniyetinin en önemli sembollerinden biri olduğu vurgulandı.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 14:37
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

it israil o toprakları terk et, pislikler sizinde sonunuz gelecek mikrop israiller.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 14.11.2016 15:58
ado ado

kise bizim ezanımızı yasaklayamayacak orası israilin deyilki kimin ülkesinde ezanı yasaklıyor her neşekilde olursa olsun bu israile çok dikkat edeceyiz bak şimdi karabağda tatbikat yapıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 14.11.2016 14:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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