İngiltere'nin başkenti Londra'da terör alarmı verildi.

Ülkenin en çok satan gazetelerinden biri olan Daily Mail'in ofisinde bulunan şüpheli paket nedeniyle, bina tahliye edildi.

Binada ayrıca Evening Standart, Metro ve The Independent ofisleri de bulunuyor.

Binada çalışanların bir kısmının lobide beklediği belirtirken, birçok çalışanın da binayı terk ettiği ifade ediliyor.