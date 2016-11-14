Yol Durumu
  1. Dünyaca ünlü isimden Trump'a Türkiye çağrısı
  2. Boris Johnson'dan 15 Temmuz yorumu

'de bomba alarmı

'nin başkenti Londra'da 'e ait ofis şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.

İngilterede bomba alarmı

'nin başkenti Londra'da terör alarmı verildi.

Ülkenin en çok satan gazetelerinden biri olan 'in ofisinde bulunan şüpheli paket nedeniyle, bina tahliye edildi.

Binada ayrıca Evening Standart, Metro ve The Independent ofisleri de bulunuyor.

Binada çalışanların bir kısmının lobide beklediği belirtirken, birçok çalışanın da binayı terk ettiği ifade ediliyor.
Etiketler: ,
  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 17:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar