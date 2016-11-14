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Dünyaca ünlü isimden 'a çağrısı

’deki Suriyeli mültecileri ziyaret eden , ABD'nin yeni başkanı ’a seslendi: Dünya 5’ten büyüktür, Türkiye’ye gelin mültecileri birlikte ziyaret edelim.

Dünyaca ünlü isimden Trumpa Türkiye çağrısı

Geçtiğimiz aylarda 'ye gelen ve Suriyeli sığınmacıların kaldığı kampları ziyaret eden dünyaca ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yeni ABD Başkanı 'a çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden "Bu akşam NFL maçından sonra 60 Minutes'e röportaj vereceğim - 19:00'da. Keyfini çıkarın!" yazması üzerine ünlü oyuncu Trump'a yanıt vererek "Dünya 5'ten büyüktür, Türkiye'ye gelin mültecileri birlikte ziyaret edelim." diye yazdı.

Türkiye mülteci kamplarını ziyaret eden ve Suriyeli sığınmacıların yaşadığı acıları bizzat dinleyen Lohan, izlenimlerini aktarırken gözyaşlarını tutamamıştı.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 18:11
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