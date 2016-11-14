Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen ve Suriyeli sığınmacıların kaldığı kampları ziyaret eden dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan sosyal medya hesabı üzerinden yeni ABD Başkanı Trump'a çağrıda bulundu.
ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden "Bu akşam NFL maçından sonra 60 Minutes'e röportaj vereceğim - 19:00'da. Keyfini çıkarın!" yazması üzerine ünlü oyuncu Trump'a yanıt vererek "Dünya 5'ten büyüktür, Türkiye'ye gelin mültecileri birlikte ziyaret edelim." diye yazdı.
Türkiye mülteci kamplarını ziyaret eden ve Suriyeli sığınmacıların yaşadığı acıları bizzat dinleyen Lohan, izlenimlerini aktarırken gözyaşlarını tutamamıştı.
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