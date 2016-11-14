AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, geçen yıldan bu yana Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç kez görüştüğünü ve birçok konuda mutabakata vardığını hatırlatarak iki liderin Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkisinin gelişmesini güçlü bir şekilde hızlandırdığını kaydetti.

Vang, bir hafta önce Çin Başbakan Yardımcısı Vang Yang'ın Türkiye'ye geldiğini ve Çin-Türkiye Hükümetler Arası İş Birliği Komitesi 1. Toplantısı'na katıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de Ankara'da Bakan Çavuşoğlu ile ülkelerimizin Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması 1. Toplantısı'na eş başkanlık ettim. Söz konusu iki mekanizmanın kurulması Devlet Başkanımız Şi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vardıkları mutabakatın sonucudur. Kısa süre içinde bu iki üst düzey mekanizmanın ilk toplantılarının üst üste düzenlenmesi, hem ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik samimi iradeyi, hem de ikili ilişkilerimizin yüksek seviyede olduğunu gösteriyor."

"TÜRKİYE, BÖLGEDE ÖNEMLİ VE ETKİLİ BİR İSLAM ÜLKESİ"

Bu yılın Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkinin kurulmasının 45. yıl dönümü olduğunu anımsatan Vang, ikili ilişkilerde olgun ve istikrarlı bir aşamaya ulaşıldığının altını çizdi. Vang, Türkiye'nin bölgede büyük bir ülke, etkili bir İslam ülkesi, önemli bir yükselen piyasa ekonomisi ve G20 üyesi olduğunu ifade ederek aynı zamanda Türkiye'nin, Çin'in "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" inisiyatifinde önemli bir yeri bulunduğuna dikkati çekti.

ÇİN'DE 2018 YILI "TÜRKİYE TURİZM YILI" OLACAK

Vang, Türkiye'nin köklü tarihi, güzel manzaraları ve zengin turizm kaynaklarıyla Çinli turistler için büyük bir çekim gücüne sahip olduğunu belirterek "Geçen yıllarda, Çinli televizyon kanallarının Türkiye ile ilgili yaptığı programlar popüler oldu ve Türkiye'nin turizm ve kültür açısından tanıtımında oldukça olumlu etkiler yarattı." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin sayısının 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 57 artış göstererek 310 bini geçtiğini ifade eden Vang, sayının fazla olmasa da artış hızının çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Bakan Vang, Çin vatandaşlarının Türkiye'yi tanıması ve anlaması için Türkiye'nin 2018 yılında Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" düzenleme talebini Çin'in olumlu karşıladığını belirtti.

"HEM ÇİN HEM DE TÜRKİYE TERÖRÜN MAĞDURUDUR"

Çin ile Türkiye'nin güvenlik alanındaki iş birliği ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Çin'deki faaliyetlerinin sorulması üzerine Vang, "Hem Çin hem de Türkiye terörün mağdurudur ve iki ülke de terörün her türlüsüne kararlılıkla karşı çıkmaktadır." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusal güvenlik ve terörle mücadele konularında önemli bir mutabakata vardıklarını hatırlatan Vang, iki tarafın da bu mutabakatı ciddi bir şekilde uyguladığını, güvenlik ve terörle mücadele konularındaki iş birliğinde çok önemli mesafe katedildiğini ifade etti.

Vang, "Her iki taraf, kendi ülkesinde karşı tarafın ulusal güvenliği ve istikrarını zedeleyecek faaliyetlerin meydana gelmesine müsaade etmiyor. Bu konuda herhangi bir kuruluş veya kişiye tolerans göstermeyeceğiz. Çin, Türkiye'nin kara gün dostudur." diye konuştu.

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Çin'in, Dışişleri Bakan Yardımcısı Cang Ming'i Türkiye'yi ziyaret etmesi için görevlendirdiğini söyleyen Vang, bu vesileyle Çin'in Türk tarafının ulusal güvenliğini korumasına verdiği desteği ve ikili ilişkilerin gelişmesi konusundaki samimiyetini tam olarak gösterdiğini vurguladı.