Cecilia artık özgür

Arjantin'de Mendoza Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Cecilia isimli şempanze2014 yılında arkadaşlarınıkaybetti. Bu olaydan sonra kendisine ait bir bölmede tek başına yaşamaya başladı. Gün geçtikçe psikolojisi bozulan talihsiz hayvan beton zemin üzerinde üzgün bir şekilde yaşamına devam etti. Cecilia'nın bu durumu ziyaretçilerin de dikkatini çekti. Bunun üzerine açılan davada hakim geçtiğimiz Perşembe günü tarihe geçecek bir karar verdi. Hakim Cecilia'nın hayvanat bahçesinden çıkarılıp kendi cinsleriyle beraber yaşayacağı Brezilya'da bulunan bir hayvan koruma alanına gönderilmesine karar verdi!
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