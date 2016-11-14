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artık özgür

Cecilia artık özgür
Arjantin'de Mendoza Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Cecilia isimli şempanze 2014 yılında arkadaşlarını kaybetti. Bu olaydan sonra kendisine ait bir bölmede tek başına yaşamaya başladı. Gün geçtikçe psikolojisi bozulan talihsiz hayvan beton zemin üzerinde üzgün bir şekilde yaşamına devam etti. 'nın bu durumu ziyaretçilerin de dikkatini çekti. Bunun üzerine açılan davada hakim geçtiğimiz Perşembe günü tarihe geçecek bir karar verdi. Hakim Cecilia'nın hayvanat bahçesinden çıkarılıp kendi cinsleriyle beraber yaşayacağı Brezilya'da bulunan bir hayvan koruma alanına gönderilmesine karar verdi!
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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