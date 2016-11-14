İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye'deki darbe girişimiyle ilgili, "Çok ciddi bir durum, çok ciddi bir darbe girişimi ile karşılaştıklarını unutmayalım." dedi.

AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'de bulunan Johnson, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantının gündemini Lübnan, Yemen, Türkiye, ABD'deki seçimler ve savunma konularının oluşturduğunu söyledi.

AB'li bakanların Türkiye gündemine değinen Johnson, ülkenin bir ölçüde endişe konusu olmaya devam ettiğini dile getirerek, "Türkiye'yi köşeye sıkıştırmamamız çok ama çok önemli. Türkiye'de yaşananlar ortak çıkarlarımızın aleyhindeymiş gibi aşırı bir tepki vermememiz gerekiyor. Çok ciddi bir durum, çok ciddi bir darbe girişimi ile karşılaştıklarını unutmayalım." dedi.

İngiliz bakan, ABD'deki seçim sonuçlarına ve bölgedeki gelişmelere ilişkin olarak da, pozitif olunması çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"ABD başkanlığına seçilen kişi veya yönetimi hakkında önyargılı olmamak çok önemli. Seçim yapılalı sadece birkaç gün geçti. Ne yapacaklarını görmek için hepimizin beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu durumu fırsat anı olarak kabul etmemiz gerektiğine inanıyorum. Daha önce de söylediğim üzere Donald Trump bir anlaşma yapıcı ve ben bunun Britanya için iyi olabileceğini düşünüyorum. Avrupa için de iyi olabileceğini düşünüyorum. Bugün buna odaklanmamız gerekli."