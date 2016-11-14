Beni FBI yaktı

ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, yenilgisinden dolayı Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) suçladı. CNN'in haberine göre Clinton, seçimleri kaybetmesinin ardından, Demokrat Parti'nin seçim kampanyasına bağışta bulunanlarla yaptığı görüşmede, yenilgisinden FBIDirektörü James Comey'i sorumlu tuttu. Clinton'ın, kampanyasını finanse eden destekçilerine, seçime günler kala FBI Direktörü Comey'nin ABD Kongresi'nee-posta skandalına ilişkin soruşturmayı yenidenbaşlatacağına ilişkin mektup göndermesi nedeniyleseçimi kaybettiklerini söylediği belirtildi.
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