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Beni yaktı

Beni FBI yaktı
ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden 'nin başkan adayı , yenilgisinden dolayı Federal Soruşturma Bürosu'nu () suçladı. CNN'in haberine göre Clinton, seçimleri kaybetmesinin ardından, Demokrat Parti'nin seçim kampanyasına bağışta bulunanlarla yaptığı görüşmede, yenilgisinden FBI Direktörü James Comey'i sorumlu tuttu. Clinton'ın, kampanyasını finanse eden destekçilerine, seçime günler kala FBI Direktörü Comey'nin ABD Kongresi'ne e-posta skandalına ilişkin soruşturmayı yeniden başlatacağına ilişkin mektup göndermesi nedeniyle seçimi kaybettiklerini söylediği belirtildi.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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