Arap milletvekili İsrail Meclisi'nde ezan okudu

Filistin yerel medyasında yer alan habere göre, Knesset'teki genel kurulda konuşma sırası kendisine gelen Tiybi, kürsüde ezan okudu.

Kur'an-ı Kerim ve Luka İncili'nden ayetler okuyan Tiybi, "Asıl karıştırıcı ve gürültü çıkarıcı Netanyahu'dur ve Müslümanlara karşı İslamofobik kampanyayı sürdürendir. Ezan bu vatanın gerçekliğidir ve ayrılmaz bir parçasıdır." diye konuştu.

Tiybi, İsrail askerlerinin cami ve kiliselere saldırılarını hatırlatarak, "Biz de cuma ve cumartesi günleri Şofar'a üfleyerek çıkardığı sesten ve özel bayramlarınızda dolaşma yasaklarınızdan rahatsız oluyoruz. Ancak biz itiraz etmiyor ve dini ritüellerinize karışmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce İsrail askerlerinin "Allahu Ekber" diyenlerin üzerine köpek salmasını da hatırlatan Tiybi, "O zaman Allah sizden büyüktür demiştim, bugün yine aynı şeyi tekrarlıyorum, Allah sizden büyüktür ve sizin köpekliğinizden çektiklerimiz nedir böyle?" dedi.

Knesset'te yasama komisyonu dün akşam ezanın hoparlörlerden yasaklanmasını öngören kanun tasarısını onaylayarak meclise sevk etmişti.

"Gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlör kullanılarak ezan okunmasını yasaklayacak tasarının yürürlüğe girmesi için İsrail meclisi Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması bekleniyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak kanunlaşmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı yazılı açıklamada, "gürültü yaparak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.