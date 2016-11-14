Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğinin Türkiye'nin istikrarına bağlı olduğunu ve Türkiye ile ilgili yaklaşımlarda dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısına katılan Peter Szijjarto, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'nin istikrarına bağlı olduğunu belirterek, ''Şu an ki durumda Türkiye ile ilgili yaklaşımlarda ölçülü ve soğukkanlı hareket edilmeli. Çünkü AB'nin güvenliği Türkiye'nin istikrarına bağlı.'' dedi.

Sığınmacı krizine çözüm amacıyla Türkiye ile AB'nin vardığı mutabakat dolayısıyla AB'nin güvenliğinin ve istikrarının Ankara'ya verildiğini kaydeden Szijjarto, ''Mutabakatın uygulanmaması ya da son bulması AB'yi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakabilir. Bu yüzden Macaristan, Türkiye ile ilgili eleştirilerde dikkat edilmesi gerektiğini savunuyor. Çünkü Türkiye'nin istikrarının sarsılması Avrupa'nın güvenliğinin de sarsılmasına neden olabilir.'' şeklinde konuştu.