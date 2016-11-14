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'AB'nin güvenliği 'nin istikrarına bağlı'

Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısına katılan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto "Şu an ki durumda ile ilgili yaklaşımlarda ölçülü ve soğukkanlı hareket edilmeli. Çünkü AB'nin güvenliği Türkiye'nin istikrarına bağlı" dedi.

ABnin güvenliği Türkiyenin istikrarına bağlı

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 'nin (AB) güvenliğinin 'nin istikrarına bağlı olduğunu ve Türkiye ile ilgili yaklaşımlarda dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısına katılan Peter Szijjarto, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'nin istikrarına bağlı olduğunu belirterek, ''Şu an ki durumda Türkiye ile ilgili yaklaşımlarda ölçülü ve soğukkanlı hareket edilmeli. Çünkü AB'nin güvenliği Türkiye'nin istikrarına bağlı.'' dedi.

Sığınmacı krizine çözüm amacıyla Türkiye ile AB'nin vardığı mutabakat dolayısıyla AB'nin güvenliğinin ve istikrarının Ankara'ya verildiğini kaydeden Szijjarto, ''Mutabakatın uygulanmaması ya da son bulması AB'yi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakabilir. Bu yüzden Macaristan, Türkiye ile ilgili eleştirilerde dikkat edilmesi gerektiğini savunuyor. Çünkü Türkiye'nin istikrarının sarsılması Avrupa'nın güvenliğinin de sarsılmasına neden olabilir.'' şeklinde konuştu.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 21:01
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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isimli isimli

en tepedeki yüzümüze tükürmeye kalkıyor en alttaki böyla yapmayın diyerek elinde peçeteyle koşuyor. o eski türkiye idi artık yemiyoruz bu numaraları HELE BİR GÜMRÜK BİRLİĞİNİ TAM ÜYE OLANA DEK DURDURDUK KARARI ÇIKSIN DİZLERİNİZİN ÜZERİNDE GELECEKSİNİZ BİZE. AZ KALDI MERAK ETMEYİN ! ! !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.11.2016 23:18
MEIBIR MEIBIR

BUNLARIN SÖYLEDIKLERINE INANMAYALIM HEPSI KENDI CIKARLARININ PESINDELER AVRUPA ARTIK TERÖRISTLERE HIZMET VERIYOR:

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.11.2016 21:41
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