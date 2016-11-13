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Yeni Zelenda'da 7.8 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti yakınlarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

Yeni Zelendada 7.8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinin 91 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle gece yarısından sonra 7,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, depremde can kaybı olmadı. ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı verildiğini açıkladı.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
Yeni Zelanda'nın Güney adasındaki en büyük kent olan Christchurch yakınlarındaki depremin artçı sarsıntıları devam ederken, ilk sarsıntının 200 kilometre uzaklıktaki başkent Wellington'da da hissedildiği belirtildi.

Yeni Zelanda Başbakanı John Key, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, ''Umarım bu akşamki depremden sonra herkes güvendedir. Yeni Zelanda Sivil Savunma Kurumu depremin etkisini araştırıyor.'' paylaşımında bulundu.

Deprem kuşağında bulunan ve sık sık depremlerle sarsılan Yeni Zelanda'da 2011 yılında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 185 kişi hayatını kaybetmişti.
  • 13 Kasım 2016, Pazar 14:28
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