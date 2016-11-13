NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian için kaleme aldığı makalede, "Çağımızın en büyük güvenlik zorlukları ile karşı karşıyayız. Şu an Avrupa ve ABD arasındaki ortaklığın kıymetini sorgulayacak zaman değil." ifadelerini kullandı.

AB ve ABD arasındaki ortaklığın son 67 yıl boyunca barış, özgürlük ve refahın kaynağı olduğunu belirten Stoltenberg, "Bu ortaklık sayesinde Sovyetler Birliği'ni yıldırdık ve soğuk savaşı sonlandırdık. Bu, Avrupa'da entegrasyon sağlayarak bugün sahip olduğumuz eşi görülmemiş bir barış ve varlık ortamını yarattı." ifadelerini kullandı.

AB ve ABD arasında işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğine işaret eden Stoltenberg, "Bu belirsiz zamanlarda, güçlü bir Amerikan liderliğine ihtiyacımız var. Avrupalıların da bu yükün adil bir payına omuz vermelerine ihtiyacımız var. Hepsinden önemlisi Avrupa ve Amerika arasındaki ortaklığın kıymetinin farkına varmalıyız. Bu halen zaruri. Farklılıklarımızı derinleştirmektense, bizi birleştiren şeyleri artırmalıyız. Yola yalnız devam etmek ne Avrupa ne de ABD için seçenek değil." ifadelerini kullandı.