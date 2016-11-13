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NATO'dan flaş ve açıklaması

, artan güvenlik tehditleri karşısında ve Avrupa Birliği () arasında ortaklığın devam etmesi gerektiğini belirterek, “Yola yalnız devam etmek seçenek değil” dedi.

NATOdan flaş ABD ve AB açıklaması

, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian için kaleme aldığı makalede, "Çağımızın en büyük güvenlik zorlukları ile karşı karşıyayız. Şu an Avrupa ve arasındaki ortaklığın kıymetini sorgulayacak zaman değil." ifadelerini kullandı.

ve ABD arasındaki ortaklığın son 67 yıl boyunca barış, özgürlük ve refahın kaynağı olduğunu belirten Stoltenberg, "Bu ortaklık sayesinde Sovyetler Birliği'ni yıldırdık ve soğuk savaşı sonlandırdık. Bu, Avrupa'da entegrasyon sağlayarak bugün sahip olduğumuz eşi görülmemiş bir barış ve varlık ortamını yarattı." ifadelerini kullandı.

AB ve ABD arasında işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğine işaret eden Stoltenberg, "Bu belirsiz zamanlarda, güçlü bir Amerikan liderliğine ihtiyacımız var. Avrupalıların da bu yükün adil bir payına omuz vermelerine ihtiyacımız var. Hepsinden önemlisi Avrupa ve Amerika arasındaki ortaklığın kıymetinin farkına varmalıyız. Bu halen zaruri. Farklılıklarımızı derinleştirmektense, bizi birleştiren şeyleri artırmalıyız. Yola yalnız devam etmek ne Avrupa ne de ABD için seçenek değil." ifadelerini kullandı.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar 20:58
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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avcı avcı

Nato mu kalmış.niye Türkiyeye saldırıyorsunuz.yemezler

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evet0
hayır0
cevapla 14.11.2016 00:24
sazo sazo

ne oldu korktunmu cicim

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evet0
hayır0
cevapla 13.11.2016 22:08
MEIBIR MEIBIR

NATO DENILEN BÜYÜK TERÖRISTLER HANGI SOGUK SAVASI SONLANDIRDINIZ NEDEN YALAN SÖYLÜYORSUN SURIYEDE IRAKTA LIBYADA YAPILAN SAVASLARI KATLIYMLARI SAVAS OLARAK SAYMIYORSUN GALIBA UTANMADAN FAKIR ÜLKELERI SÖMÜRÜYORSUNUZ SONRA DÜNYANIN HUZURUNDAN BAHSEDIYORSUN NATOCU KATILLER:

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evet0
hayır0
cevapla 13.11.2016 22:07
Vatansever-1 Vatansever-1

ABD ve AB olarak NATO catısı altında devam edeceklerse ilk önce terör örgütlerine destek vermekten vazgeçmeleri onları korumaktan hamisi olmaktan vazgeçmeleri gerekir. Tabi dostumuz olmakta kararlılarsa.

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evet0
hayır0
cevapla 13.11.2016 21:18
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