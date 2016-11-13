İspanya dağılmanın eşiğinde!

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde ayrılıkçı girişimlerinden dolayı yargılanan Katalan siyasetçilere destek için gösteri düzenlendi.



Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Barcelona kentindeki Montjüic alanında toplanan binlerce kişi, seçimle göreve gelmiş ancak ayrılıkçı girişimlerinden dolayı yargılanan Katalan siyasetçilere destek verdi. "Demokrasi için kurumlarımızı savunuyoruz" adı altındaki gösteriye katılmak için Barcelona dışından da çok sayıda kişi geldi.



Bağımsız Katalan bayrakları taşıyan katılımcılar, "bağımsızlık" sloganları atarak İspanyol devletini "yargıyı kullanarak Katalonya üzerinde baskı kurmaya çalışmakla" suçladı.

Katalonya'daki Bağımsızlıkçı Belediyeler Derneğinden verilen bilgilerde, şimdiye kadar ayrılıkçı girişimlerinden dolayı 259 belediyede 407 kişi hakkında soruşturma açıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bu arada Katalonya'daki Bağımsızlıkçı Belediyeler Derneğinden verilen bilgilerde, şimdiye kadar ayrılıkçı girişimlerinden dolayı 259 belediyede 407 kişi hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

Katalan Ulusal Asamblesi adlı sevil toplum kuruluşunun başkanı Jordi Sanhez de "Bağımsızlık girişimlerinden dolayı yargılananlara destek vereceğimizi söylemiştik ve o gün geldi. İspanyol devleti, seçimle göreve gelmiş Katalan siyasetçilere ve kurumlarına saldırmak için İspanyol yargısını kullanıyor." dedi.