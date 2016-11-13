Facebook öldürdü

Facebook, geçtiğimiz gün bir skandala imza attı! Sosyal medya devinde oluşan bir hata yüzünden yaklaşık 2 milyon kullanıcının profilinde ölüm ilanı yayınlandı! İlanın yayınlandığı isimlerin arasında şirketin CEO'su Mark Zuckerberg de vardı. Öyle ki Zuckerberg, dün Facebook tarafından 'öldü' ilan edildi. Facebook sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu çok kötü bir hataydı ama düzelttik. Çok üzgünüz" ifadesini kullandı.