Yol Durumu
  1. Tsunami paniği
  2. NATO'dan flaş ABD ve AB açıklaması

Bulgaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Radev oldu

Bulgaristan’da resmi olmayan sonuçlara göre, anamuhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin (BSP) aday gösterdiği , cumhurbaşkanı seçildi.

Bulgaristanın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Eski Hava Kuvvetleri komutanı emekli General Rumen, ikinci tur sonuçlarına göre, oyların yüzde 58,1'ini alarak yeni cumhurbaşkanı oldu.

'in yardımcısı BSP'nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili İliyana Yotova olacak.

Radev'in rakibi olan Parlamento Başkanı Tzetzka Tzaçeva ise oyların 35,3'ünü aldı.
Etiketler:
  • 13 Kasım 2016, Pazar 21:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar