Bulgaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Radev oldu

Eski Hava Kuvvetleri komutanı emekli General Rumen, ikinci tur sonuçlarına göre, oyların yüzde 58,1'ini alarak yeni cumhurbaşkanı oldu.
Rumen Radev'in yardımcısı BSP'nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili İliyana Yotova olacak.
Radev'in rakibi olan Parlamento Başkanı Tzetzka Tzaçeva ise oyların 35,3'ünü aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.