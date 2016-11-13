"Biltaci'ye suikast girişiminde bulunuldu"

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcısı Muhammed el-Biltaci'nin ailesi, hapishanede yaklaşık üç yıldır tutuklu olan Biltaci'nin suikast girişimi başta olmak üzere çeşitli ihlallere maruz kaldığını ifade etti.

Başkent Kahire'nin güneyinde Tora'daki yüksek güvenlikli Akreb Cezaevi'nde tutulan Biltaci'nin ailesi yayımladığı mektupta, Biltaci'nin "disiplin hücresinin" yanı sıra iki ay boyunca sadece tuvaletten ibaret tek kişilik hücrede tutulduğunu belirtti.

"BİLTACİ'YE SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNULDU"

Akreb Cezaevi'nde 21 Aralık 2013'te penceresiz ve elektriksiz bir hücreye nakledilen Biltaci'nin diğer tutuklularla aynı muameleyi görme talebiyle açlık grevi yaptığına işaret edilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Biltaci'ye yönelik saldırılar bununla sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz 6 Ağustos'ta iki güvenlik görevlisi Biltaci'yi elbiselerini çıkarmaya zorlayarak, işkence yapıp çıplak fotoğraflarını çekti. Bu olayın ardından çıkarıldığı mahkemede maruz kaldığı işkenceleri anlatan Biltaci'ye hapishaneye döner dönmez suikast girişiminde bulunuldu."

HAP Genel Başkan Yardımcısı'nın başka bir duruşmada söz konusu suikast girişimini dile getirmesine rağmen bu konuda herhangi bir soruşturma açılmadığı aktarıldı.

"KIŞLIK ELBİSE VE İLAÇ GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR"

Biltaci'nin tutulduğu hücreye üst düzey güvenlik görevlileri tarafından gece eğitimli polis köpeklerinin sokulduğu, elektriğin kesildiği ve bir gece hücresinde çıkan yangında yaralandığı belirtildi.

Aylardır Biltaci'nin ziyaretine izin verilmediği ifade edilen mektupta, "Hapishane yönetimi, kışlık elbise, yemek ve ilaç girişine izin vermiyor. Tutuklular yerde yatırılmasına rağmen sadece bir battaniye veriliyor. Uzun süre gezinmeleri de yasak. Gezinmeye çıktıklarında ise elleri bağlı oluyor." denildi.

Mısır'da darbe karşıtı direnişin merkezi haline gelen Rabiatu'l Adeviyye Meydanı'na yönelik 14 Ağustos'taki kanlı müdahale sırasında kızı Esma'yı kaybeden Biltaci, darbe karşıtlarına yönelik operasyonlar çerçevesinde 29 Ağustos 2013'te gözaltına alınmıştı. Biltaci, Tora Cezaevi'nin yüksek güvenlikli "Akreb" bölümünde tutuluyor.