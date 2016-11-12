The Guardian yazarından skandal suikast çağrısı

The Guardian gazetesi için dışardan makaleler kaleme alan Rajesh, ABD'deki başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazandığının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı.

Rajesh'in hesabından ABD'deki başkanlık seçiminin ardından "Başkana suikast zamanı geldi" ifadesini içeren bir paylaşımda bulunuldu.

Skandal paylaşımın kısa zamanda İngiliz medyasında ve sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından eleştirilmesinin ardından Monisha Rajesh Twitter ve Facebook hesaplarını kapattı.