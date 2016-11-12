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The Guardian yazarından skandal suikast çağrısı

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian’ın serbest zamanlı yazarlarından ’in “Başkana suikast zamanı geldi” ifadelerini içeren sosyal medya paylaşımı kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

The Guardian yazarından skandal suikast çağrısı

The Guardian gazetesi için dışardan makaleler kaleme alan Rajesh, ABD'deki başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald 'ın kazandığının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı.

Rajesh'in hesabından ABD'deki başkanlık seçiminin ardından "Başkana suikast zamanı geldi" ifadesini içeren bir paylaşımda bulunuldu.

Skandal paylaşımın kısa zamanda İngiliz medyasında ve sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından eleştirilmesinin ardından Twitter ve Facebook hesaplarını kapattı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi 18:31
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Alp Alp

Bunlar gazeteci mi.Şiddet ve şiddeti kutsamanın kökeninde aslında eğitimsizlik ve kültürel bilinçsizlik yatar.Gazetecinin görevide olumlu davranış ve sözsel olumlu iletişim değilmidir.Anlamak zor!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.11.2016 20:19
TARBIG TARBIG

BUNLAR SÖZDE MEDYACI DIYORUZ FAKA ASLINDA BUNLAR SIVIL TERÖRIST AJANLARDIR BUNLAR DEAS DENILEN TERÖRISTLEDEN DAHA TEHLIKELI OLDULAR:

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.11.2016 19:11
fns fns

bu kanrının mesleki hayati bitti de fiili yaşatırlarmı bilmem..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.11.2016 18:43
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