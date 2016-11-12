Saçını karısı mı kesiyor?

Başkanlık yarışını kazananDonald Trump'ınsaçları gündemdendüşmedi. TV vefilm yıldızlarınınünlü saç stilistiAmy Lasch,Trump'ınsaçlarıylailgili ilginç değerlendirmelerdebulundu. Bir program içinmilyarder işadamıyla çalıştıklarınısöyleyen Amy Lasch şunlarıanlattı: "Trump'ın saçını tarayıpspreyliyordum. Ancak sonşekli hep kendisi veriyordu.Saçını bir kuaförün kestiğinidüşünmüyorum. Bence evdeeşine ya da kızına kestiriyor.Ensesindeki makas izindenbunu anlamak mümkün."
Öte yandan saç uzmanları ABD Başkanı Donald Trump'ın saçının peruk olmadığını düşünüyor. Ancak şunu da ekliyor: "70 yaşındaki bir adamın bu şekilde bir saç çizgisinin olması pek de mümkün değil. Trump yıllar önce saç ektirmiş olabilir. Fakat ünlü milyarderi gençlik yıllarına döndüren doktoru Trump'ın yaşını dikkate almamış!"
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