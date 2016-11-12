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Saçını mı kesiyor?

Saçını karısı mı kesiyor?
Başkanlık yarışını kazanan Donald 'ın saçları gündemden düşmedi. TV ve film yıldızlarının ünlü saç stilisti Amy Lasch, Trump'ın saçlarıyla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu. Bir program için milyarder işadamıyla çalıştıklarını söyleyen Amy Lasch şunları anlattı: "Trump'ın saçını tarayıp spreyliyordum. Ancak son şekli hep kendisi veriyordu. Saçını bir kuaförün kestiğini düşünmüyorum. Bence evde eşine ya da kızına kestiriyor. Ensesindeki makas izinden bunu anlamak mümkün."

Öte yandan saç uzmanları ABD Başkanı Donald Trump'ın saçının peruk olmadığını düşünüyor. Ancak şunu da ekliyor: "70 yaşındaki bir adamın bu şekilde bir saç çizgisinin olması pek de mümkün değil. Trump yıllar önce saç ektirmiş olabilir. Fakat ünlü milyarderi gençlik yıllarına döndüren doktoru Trump'ın yaşını dikkate almamış!"
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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