Pakistanda patlama! En az 30 ölü

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, sufi alimlerinden Şah Nurani'nin türbesinde meydana gelen patlama esnasında, yüzlerce insanın türbe etrafında bulunduğu belirtildi.

Türbenin yer aldığı alanda şiddetli bir patlama meydana geldiğini anlatan kaynaklar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kişinin öldüğünü, 70 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Patlamanın meydana geldiği alan, Sind eyaleti sınırındaki Hub kentinden 100 km uzaklıkta bulunuyor.

Çevredekiler, türbe yakınında hastane veya sağlık ocağı bulunmadığından yakınırken, bazı kişilerin sivil araçlarla yaralalıları hastaneye taşıdığı kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.