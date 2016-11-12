Newsweek de aşırı sürat yaptı

ABD'de sonuçlar ilan edilmeden Hillary Clinton'u başkan koltuğuna oturtan sadece Posta Gazetesi değilmiş! Haftalık haber dergisi Newsweek de aşırı sürat kurbanı oldu... Newsweek 'Kadın Başkan' Hillary Clinton ile 'Başkan Trump' kapaklı iki sayı hazırladı. Derginin editörleri Clinton'ın seçimi kazanacağından o kadar emin olacaklar ki, 'Kadın Başkan' kapaklı 120 bin dergi dağıttı. Seçimlerden Trump çıkınca hepsini toplatmak zorunda kaldı.
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