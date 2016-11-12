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de aşırı sürat yaptı

Newsweek de aşırı sürat yaptı
ABD'de sonuçlar ilan edilmeden 'u başkan koltuğuna oturtan sadece Posta Gazetesi değilmiş! Haftalık haber dergisi de aşırı sürat kurbanı oldu... Newsweek 'Kadın Başkan' Hillary Clinton ile 'Başkan Trump' kapaklı iki sayı hazırladı. Derginin editörleri Clinton'ın seçimi kazanacağından o kadar emin olacaklar ki, 'Kadın Başkan' kapaklı 120 bin dergi dağıttı. Seçimlerden Trump çıkınca hepsini toplatmak zorunda kaldı.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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