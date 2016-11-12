Mimikler konuştu!

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ABD'de seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Donald Trump ilk kez ABD Başkanı Obama'yla görüştü. İkili görüşmenin çok olumlu geçtiğini söylese de vücut dilleri farklı bir mesaj verdi.
Seçimlerden önce Trump, Obama'yı 'Tarihin en kötü başkanı' olarak ilan etmişti. Obama ise Trump'ın Beyaz Saray'a uygun olmadığını söylemişti.
Trump, Hawaii doğumlu Obama'nın doğum sertifikasının meşruiyetini sürekli olarak sorgulamış, Obama ise bu yüzden Trump ile dalga geçmişti.
Obama ile Trump'ın Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Gazete
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