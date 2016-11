Leonard Cohen hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kanadalı yazar, şair, söz yazarı ve şarkıcı Leonard Cohen, 82 yaşında hayatını kaybetti. Cohen'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Usta sanatçı, geçen ay çıkardığı You Want It Darker albümüyle ilgili konuşurken "Ölmeye hazırım. Umarım fazla rahatsızlık vermez" demişti. Ağustos ayında ise kaybettiği 'ilham perisi' sevgilisi Marianne Ihlen'e mektubunda; "Sanıyorum ki çok kısa bir süre sonra peşinden geleceğim" yazmıştı. Sanatçı için daha sonra Los Angeles'ta bir anma töreni düzenleneceği bildirildi.