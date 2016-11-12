Çinli estetik cerrahlar dünya tarihininde bir ilke imza atarak, kulağını kaybetmiş bir hastanın kolunda yapay kulak üretti. Geçirdiği bir kaza sebebiyle kulağını kaybeden Ji adlı bir hastanın koluna doktor Guo Shuzhonh tarafından yapay kulakgeliştirildi. Olayı daha ilginç kılan isebu yapay kulağın kolda yetiştirilmişolması. Hastanın kaburgasının kıkırdak dokusundan bir örnek alan doktor, bunu hastanın koluna çeşitli işlemler yaparak yerleştirdi. Şu anda kulak istenen büyüklüğe yakın. Planlara göre 4 ay içinde, organı kafaya monte edecekler
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