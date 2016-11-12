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Kendini doğaya vurdu

Kendini doğaya vurdu
ABD'deki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı , seçim yenilgisinden sonra ilk kez görüntülendi. Sonuçlar belli olduktan sonra bir süre New York'taki evinde dinlenmeye çekilen Clinton, Donald Trump'ı arayarak tebrik etmişti. Clintonlar'a yakın bir bölgede yaşayan Margot Gerster kızıyla yürüyüşe çıktığı ormanda köpeğini gezdiren Hillary Clinton'la karşılaştı. Bu kareyi sosyal medyada paylaşan Gerster şöyle yazdı: "Chappaqua'da yürüyüşe çıktım. Hillary Clinton ve Bill köpekleriyle gezintideydi. Hillary'e sarıldım ve teselli etme fırsatı buldum. Bana yakın davranıp teşekkür etti."
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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