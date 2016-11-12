Kendini doğaya vurdu

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton, seçim yenilgisinden sonra ilk kez görüntülendi. Sonuçlar belli olduktan sonra bir süre New York'taki evinde dinlenmeye çekilen Clinton, DonaldTrump'ı arayarak tebrik etmişti. Clintonlar'a yakınbir bölgede yaşayan Margot Gerster kızıyla yürüyüşeçıktığı ormanda köpeğini gezdiren Hillary Clinton'lakarşılaştı. Bu kareyi sosyal medyada paylaşan Gerster şöyle yazdı: "Chappaqua'da yürüyüşe çıktım. Hillary Clinton ve Bill köpekleriyle gezintideydi. Hillary'e sarıldım ve teselli etme fırsatı buldum. Bana yakın davranıp teşekkür etti."
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