Irak'lı komutan itiraf etti! Yapamıyoruz

DEAŞ'tan alınması için 17 Ekim'de operasyonbaşlatılan Musul'da ordunun ilerlemesi durdu. El Cezire'nin haberine göre Iraklı yetkililer, DEAŞ mensuplarını sivillerden ayırt etmekte zorluk çektiklerini, örgütün tünelleri kullanarak sürpriz saldırılar düzenlediğini söyledi.

Reuters'a konuşan Irak ordusundan bir Albay, Musul'daki durumu 'Kâbus' olarak niteledi. Basına açıklama yapma yetkisinin bulunmadığı için adını vermeyen albay, görevli olduğu Musul'un içine giren 9'uncu zırhlı tümenin zor durumda olduğunu anlattı.



SİNİRLER BOZULDU

Karşılarındaki düşmanın iyi talimli, mobil ve korkunç efektif olduğunu söyleyen Iraklı yetkili, ordu askerlerinin şehir savaşı eğitiminin olmadığını, sivil yerleşim alanlarının içine girildiği için tanklarının işlevsiz hale geldiğini ifade etti. DEAŞ'ın özellikle gece saatlerinde düzenlediği saldırıların, Irak ordusu askerlerini yorgun ve sinirleri yıpranmış hale getirdiğini söyleyen albay "Biz zırhlı bir tugayız. Tanklar olmadan ve şehir savaşı eğitimi olmayan askerlerle savaşıyoruz. Musul'da, yerleşim alanları içine girmek, sokakları taramak, evleri teröristlerden temizlemek ve sivillerle ilgilenmek zorundayız. Korkarım ki bu iş bizim için çok zor."



"MİLİTANLARI SİVİLLERDEN AYIRAMIYORUZ"

İsmini vermeyen Iraklı albay, örgütün iki yıldan beri yönettiği kentteki sivillere kendi mensuplarının de kullandığı giyim kuşam şeklini dayattığı için sivilleri örgütün mensuplarından ayırt etmenin imkânsız olduğunu anlattı: Bizim askerler, iş işten geçmeden onları ayırt edemiyor. Saldırganın kendini patlatmadan ya da bir el bombası kullanmadan onun bir DEAŞ mensubu olduğunu anlayamıyoruz.



2 TANK KAYBETTİK

Sadece Salı gününde yaşanan çatışmalarda iki T-72 tankı ve bir zırhlı aracı kaybettik. Irak terörle mücadele teşkilatı sözcüsü Sabah Numan da "Dünyadaki en zor şehir savaşını yürütüyoruz" ifadesini kullandı. Kalabalık ordu güçleri karşısında örgüt militanlarının sonunda yıpratacağını savunan Iraklı yetkililer, "Kazanacağız. Bunda şüphe yok. Ancak bu pahalı bir zafer olacak" diyor.