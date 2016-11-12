Esed rejimi, muhaliflerin Lazkiye ve İdlib kırsalında bulunan kontrol noktalarına füze ve havan mermileriyle saldırı başlattı. Rejim güçlerinin Türkmen Dağı'na da yoğun bir saldırı başlattığı açıklandı.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, Lazkiye ile İdlib kırsalını füze ve havan mermisiyle vurduğu bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed'e bağlı birlikler muhaliflerin kontrolündeki noktalara yönelik saldırılarını artırdı.
Türkmendağı ve İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda, Türkmendağı'daki Kelez, Yamadi, Sallur ve Zeytincik köyleri ile İdlib kırsalındaki Hırmaş çadır kenti ve Cebel Ekrad'daki Kibbani köyleri vuruldu.
Saldırılar aralıklarla devam ederken bölgede yaralıların olduğu bildirildi.
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