Yol Durumu
  1. Kendini doğaya vurdu
  2. Saçını karısı mı kesiyor?

Baba satış!

Baba satış!
ABD'nin eski devlet başkanlarından 'un golf oynarken kullandığı eşyalar Boston'daki RR Auction Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada satıldı. Müzayedede bir alıcı, Bush'un golf çantası, ayakkabıları, sopası ve topları için 30 bin dolar ödedi. Golf sporuna ilgisiyle bilinen 'Baba Bush', ABD'nin 41. başkanı olarak 1989-1993 yılları arasında görev yapmıştı.
Etiketler:
  • 12 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar