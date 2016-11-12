Schleswig-Holstein Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Friedrich-Loeffler Enstitüsünün (FLI) tesiste yaptığı incelemede H5N8 virüsünün tespit ettiği ifade edildi.

Tesisteki tüm kümes hayvanlarının tedbir amaçlı itlaf edildiği belirtilen açıklamada, geniş çaplı önlemlerin de alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda tesisin 7 kilometre çevresindeki alanın izleme bölgesi, 3 kilometre çevresinin de yasak bölge ilan edildiği bildirildi.

Schleswig-Holstein Tarım Bakanı Robert Habeck, virüsün yayıldığına işaret ederek, gerekli kararlar almak için Federal Tarım Bakanlığı ve diğer eyaletlerle de temasta olduklarını söyledi.

Habeck, herkesin sorumlu davranmasını isteyerek, tavukların kümeslerde tutulmasının gerekli bir önlem olduğunu ifade etti.

Öte yandan Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde de H5N8 virüsünün görüldüğü duyuruldu.

Virüsün kapalı olan tesise ve tavuk çiftliğine nasıl geldiğinin henüz bilinmediği, FLI'nın bu konudaki araştırmalarını sürdürdüğü açıklandı.

-KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Bu arada Almanya Tarım Bakanı Christian Schmidt, kuş gribi vakaları nedeniyle oluşturulan kriz masasının bugün toplanacağını dile getirdi.

Schmidt, bu konudaki gelişmelerden dolayı etkili ve hızlı karar vermeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.