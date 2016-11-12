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nde patlama!

’ın başkenti Kabul’un kuzeyindeki Bagram Hava Üssü’nde şiddetli patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

ABD havaüssünde patlama!

'ın başkenti Kabul'un kuzeyindeki Bagram Hava Üssü'nde şiddetli patlama meydana geldi. Üssü kullanan NATO'dan yapılan açıklamada da saldırıda 4 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Parvan Valiliği Sözcüsü Abdulvehid Sıddıki, personelin arasına karışan intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını söyledi.

Üssü kullanan NATO'dan yapılan açıklamada da saldırıda 4 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı Taliban üstlendi.

Geçen yıl Aralık ayında da canlı bomba saldırısında altı Amerikan askeri öldürülmüştü. Bagram Hava Üssünün sık sık Taliban örgütünün saldırılarına hedef olduğu biliniyor.
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi 10:58
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