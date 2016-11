Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Cohen yaşamını yitirdi

Sony Müzik Kanada'nın Facebook sayfasında yapılan açıklamada, "Efsanevi şair, söz yazarı ve sanatçımız Leonard Cohen'in vefat ettiğini derin üzüntüyle bildiriyoruz. Müziğin en saygın ve üretken bireyini kaybettik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Cohen için daha sonra Los Angeles'ta bir anma töreni düzenleneceği bildirildi.

Kanada'nın Quebec bölgesindeki Montreal kentinde, 1934 yılında Polonya-Litvanya kökenli orta sınıf bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak doğan Cohen, ilk şiir kitabını 1956'da yayımladı.

Cohen, 1960'larda ağırlıklı olarak şiir ve roman yazıp münzevi bir hayat yaşadı. Yunan adası Hydra'ya taşınan ve "Hitler'in Çiçekleri" (1964), "Gözde Oyun" (1963), "Görkemli Kaybedenler" (1963) kitaplarını yayımlayan Cohen, 1970'lerde pop, kabare ve dünya müziği üzerine çalışmalar yaptı.

Leonard Cohen, 1980'li yıllardan itibaren ise bas bariton tonda şarkılar söyleyerek, aşk, din, cinsellik ve yalnızlığı konu edindi.

Kanada'nın en büyük sivil şeref madalyası "Companion of the Order of Canada" sahibi olan Cohen, "Canadian Music Hall of Fame" ve "Canadian Songwriters Hall of Fame"e de kabul edildi.

Cohen, 1967'de Vietnam Savaşı karşıtı konserlerde sahnelere çıktı. İsrail'de 2009'da konser vermesi nedeniyle Filistinlilerin tepkisini çeken Cohen'in Ramallah'ta konser talebi kabul edilmedi.

Bono, Björk, Roger Waters, Adrienne Rich, Jean Luc Godard ve diğer sanatçılar gibi Cohen'in de İsrail'deki konserini iptal etmesi gerektiğini bildiren gruplar, Cohen'e 2009'da Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi önünde "Tel Aviv'de sahneye çıkacaksan, İstanbul'da yerin yok." diye seslenmişti.

Yaklaşık 60 yıllık bir müzik kariyerine sahip olan Cohen, 82 yaşında yeni albümünü yayınlamıştı.

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı, "Beautiful Losers"la (Görkemli Kaybedenler) zirveye çıkarken, Suzanne, "Bird on a Wire", "I'm Your Man" ve "Death of A Ladies Man", Cohen'in en bilinen eserleri arasında yer aldı.