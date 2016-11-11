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Trumpet havası

Trumpet havası
ABD'deki Trump karşıtları, şoka uğradı. Seçimi protesto etmek için sokaklara taştı. Birçok eyalette tepki gösterileri yapıldı. Ülkede gerginlik tavan yaptı. Protestocular, "Trump'a hayır", "Bizim başkanımız değil" diye slogan atarak yürüyüşler yaptı. "Hiçbir milyarder, işçiler için savaşmaz", "Trump'ı durdurun", "Trump'a, ırkçılığa ve savaşa hayır" gibi pankartlar açtı. Gösteri düzenleyenlerin zaman zaman birbirlerine sarılarak ağladığı görüldü.

'ı destekleyen ünlü sarkıcı , 'ın başkan seçilmesini protesto etti. Siyah kıyafet giyen Gaga, Trump Tower'ın önünde döviz açtı.
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