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'da ndan çıktı

'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapımı tamamlanan bir binanın bahçesinde su çıkarmak için kazılan kuyudan çıktı.

Tekirdağda su kuyusundan doğalgaz çıktı

'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapımı tamamlanan bir binanın bahçesinde su çıkarmak için kazılan kuyudan çıktı.

Gündoğdu Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan bir aparmanın bahçesinde su çıkarmak amacıyla kuyu kazılmaya başlandı.

Çalışmalar sırasında etrafa yayılan gaz kokusundan tedirgin olan mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye, gaz dağıtım firması ve AFAD ekipleri, çevredeki apartmanları tedbir amaçlı boşalttı.

Kuyudaki inceleme sonucunda, doğalgazın boru hattından değil, doğal yoldan sızdığı anlaşıldı. Sızıntı, kuyuya beton dökülerek önlendi.

Tahliye edilen apartman sakinlerinden Turgut Durhan, sızıntı olduğunu yetkililerden öğrendikleri ve uyarı üzerine evlerinden ayrıldıklarını söyledi.

Durhan, çalışmalar tamamlanana kadar akrabalarında kalacaklarını belirtti.

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  • 11 Kasım 2016, Cuma 20:27
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