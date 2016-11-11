PKK’nın imdadına ABD-İran yetişti

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın “Irak ve Suriye'yi İran'a teslim ettiler” dediği Obama yönetimi, seçimlere kısa bir zaman kala Türkiye sınırında PKK'nın kontrol ettiği Afrin'e militan ve mühimmat taşıdı.
ABD, İran ve Suriye PKK'sının ittifakını bir kez daha günyüzüne çıkaran gelişme, Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü Fırat Kalkanı Operasyonu'na 'cevap' niteliğinde gelişti. TSK'nın 2 hafta önce Afrin'i bombalayarak 200'e yakın PKK'lıyı öldürmesi sonrası gerçekleşen nakil operasyonu için ABD, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan İran'a ait bir grup helikoplerin havalanmasına izin verdi. Edinilen bilgilere göre helikopterler, PKK/PYD'nin 'kanton' ilan ettiği Afrin'e 20 gün önce 100 militan ve tahrip gücü yüksek 6 adet top götürdü. ABD-PYD kontrolündeki Kamışlı'dan yapılan takviye operasyonunun, Afrin'de zor durumda kalan PKK'yı güçlendirmek için yapıldığı belirtiliyor.
MUHALİFLERE SALDIRI İRAN'IN İŞİ
Öte yandan, ekim ayı sonlarında Tel Naif'te bulunan ÖSO savaşçılarına yönelik düzenlenen ve 2 muhalifin şehit olduğu 'varil bombalı' hava saldırısının da İran helikopteriyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Saldırı, 26 Ekim'de TSK'dan yapılan bir açıklamayla duyurulmuş, rejim güçlerinin helikopterleri tarafından gerçekleştirildiğine dair değerlendirmelere yer verilmişti. Ancak bu saldırının da İran tarafından yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
TRUMP AÇIKÇA SÖYLEMİŞTİ
İran, ABD'nin desteğiyle son yıllarda Ortadoğu'daki etkinliğini büyük ölçüde artırdı. Suriye ve Irak'ta büyük varlık gösteren İran'ın Yemen'deki girişimleri de dahil Trump yönetimiyle birlikte eskisi kadar rahat hareket edemeyeceği belirtiliyor. ABD'nin yeni başkanı Trump, seçim kampanyasında sürekli, ABD'nin bölgede uyguladığı politikalarla İran'ın önünü açtığını vurgulamıştı. "İran çok büyük bir sorun ve öyle de olmaya devam edecek. Ama başkan seçilirsem bu belayla nasıl başa çıkacağımı biliyorum" diyen Trump'ın İran'a yönelik ne gibi bir tavır takınacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. (Yeni Şafak)
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Durmak yok tek pislik terörist bile kalmayacak şekilde girilecek ise girilmelidir, her an hazırız, Vatanım için Canım fedadır.
afrinden kobaniye kadar afrin ve kobani dahil sincar dahil tüm sınır İTLERDEN temizlenmelidir...
İran halkı, kendi FETÖsünün saldığı kin yüzünden bu tuzağı göremiyor. Bakmayın siz İran’ın anti Amerikan söylemlerine. İran halkı kendi 15 Temmuzunu 1979 da yaşadı ve oltayı yuttu. şeytani akıl, bir devrimle getirdiği İran yönetimini (İran’ın FETÖ’sünü) kullanarak, İran’ı kırılması zor kabuğundan çıkarıp sahaya çekiyor. İran’dan gelen zombileri, Erbil-incirlik koridorunun açılması için kullanıyor, DAEŞ’in göç ettiremediklerini, öldüremediklerini, yapamadıklarını yaptırıyor, büyük İsrail devletinin kurulması için alan açtırıyor. Sonra da (Yeni ABD yönetimiyle) “bu terörün kaynağı İran” deyip, İran’ı dövecek ve böylece “Erbil-Hazar Denizi koridorunu” açacak. ABD’deki hükümet değişikliği, ABD’nin politika değiştirdiğini değil, aynı politikada ikinci aşamaya geçtiğini gösteriyor. Şeytan kılık değiştiriyor. Başarısız olan FETÖ’yü bu yönetimle satacak. Önceki yönetimle sahaya çektiği İran’ı bu yönetimle dövecek.
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