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sözcüsünden 'a şaşırtan mesaj

Sözcüsü Peter Cook, ABD'nin başkanlık seçimini kazanan 'ın larını dikkate almadan Avrupa'daki birliklerini planlandığı şekilde güçlendirmeye devam edeceğini açıkladı. Ve seçilmiş Başkan Trump'a karşı 'Obama hala burada' mesajı verdi!

Pentagon sözcüsünden Trumpa şaşırtan mesaj

Başkanlık görevine Ocak ayında başlayacak olan 'ın, başkanlığı döneminde ABD'nin NATO'daki rolünün, NATO ülkelerinin birliğe yapacağı ödemeye bağlı olacağını ması, bu bazı Avrupa ülkelerinde endişe uyandırmıştı.

Washington'ın Şubat ayında Avrupa'ya yeni bir tugay göndererek kıtadaki tugay sayısını üçe yükseltmesi planlanıyordu. Bu planlar, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı Doğu Avrupa'daki birlikleri güçlendirmek amacıyla yapılmıştı.

"OBAMA HALA BURADA" MESAJI VERDİ
BBC'de yer alan açıklamasına göre sözcüsü Peter Cook, "NATO müttefiklerimizle kararlaştırdığımız şekilde planlarımızı uyguluyoruz. Sıradaki yöneticiler politika tercihlerini göreve başladıklarında söyleyecek. Aynı anda yalnızca bir başkomutanımız vardır" dedi.
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  • 11 Kasım 2016, Cuma 18:49
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Alp Alp

Beyaz sarayı Trumpun yönetmesinin zamanı gelmiş demekki.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 20:30
memo memo

ister sevin ister sevmeyin halk secimini yapti saygi duymalari gerekir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 19:03
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