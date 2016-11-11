Başkanlık görevine Ocak ayında başlayacak olan Trump'ın, başkanlığı döneminde ABD'nin NATO'daki rolünün, NATO ülkelerinin birliğe yapacağı ödemeye bağlı olacağını açıklamaması, bu bazı Avrupa ülkelerinde endişe uyandırmıştı.

Washington'ın Şubat ayında Avrupa'ya yeni bir tugay göndererek kıtadaki tugay sayısını üçe yükseltmesi planlanıyordu. Bu planlar, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı Doğu Avrupa'daki birlikleri güçlendirmek amacıyla yapılmıştı.

"OBAMA HALA BURADA" MESAJI VERDİ

BBC'de yer alan açıklamasına göre Pentagon sözcüsü Peter Cook, "NATO müttefiklerimizle kararlaştırdığımız şekilde planlarımızı uyguluyoruz. Sıradaki yöneticiler politika tercihlerini göreve başladıklarında söyleyecek. Aynı anda yalnızca bir başkomutanımız vardır" dedi.