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Müslümanları kucakladı

Müslümanları kucakladı
Trump, koltuğunu kazanınca, kampanyası boyunca Müslümanlar'ı kızdıran söylemlerinden vazgeçti. 'ın, Müslümanlar'ın Amerika'ya girişinin geçici olarak engellenmesiyle ilgili video ve açıklamaları resmi web sitesinden çıkarıldı. Seçimlerin yapıldığı 8 Kasım sabahı Donald Trump'ın web sitesinden ulaşılabilen sayfa, akşam saatlerinde yayından kaldırıldı. Onun yerine Trump'ın seçim kampanyasına bağış linki kondu. Trump, Kasım 2015'te Paris saldırısı sonrası "Müslümanlar'ın ülkeye girişi geçici olarak engellenmeli" diyerek tepkileri üzerine çekmişti. Trump ve destekçileri, Müslümanlar'ın ülkeye girişi ile ilgili yasaklama fikrini sürekli savunmuştu!
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