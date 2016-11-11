Müslümanları kucakladı

Trump, Başkanlık koltuğunu kazanınca, seçim kampanyası boyunca Müslümanlar'ı kızdıran söylemlerinden vazgeçti. Trump'ın, Müslümanlar'ınAmerika'ya girişinin geçiciolarak engellenmesiyle ilgilivideo ve açıklamaları resmiweb sitesinden çıkarıldı. Seçimlerin yapıldığı 8 Kasım sabahı Donald Trump'ın web sitesinden ulaşılabilen sayfa, akşam saatlerinde yayından kaldırıldı. Onun yerine Trump'ın seçim kampanyasına bağış linki kondu. Trump, Kasım 2015'te Paris saldırısı sonrası "Müslümanlar'ın ülkeye girişi geçici olarak engellenmeli" diyerek tepkileri üzerine çekmişti. Trump ve destekçileri, Müslümanlar'ın ülkeye girişi ile ilgili yasaklama fikrini sürekli savunmuştu!
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