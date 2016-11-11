Mısır'ın çeşitli bölgelerinde "Garibanlar Devrimi" adı altında gösteriler düzenleniyor.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen "Garibanlar Hareketi" tarafından organize edilen eylemler çerçevesinde Mısırlılar, Giza şehrinin Nahiye ve Harem bölgesi, Şarkiyye'nin Hahye ilçesine bağlı Adve köyü ve Kefr eş-Şeyh'in Baltım ilçesi gibi yerleşim birimlerinde sokak aralarında toplanmaya başladı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyelerinin çoğunlukta olduğu eylemlerde göstericiler, darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin posterleri ve dünya genelinde darbe karşıtlarının sembolü haline gelen "Rabia" amblemli dövizler taşıyor.

Başkent Kahire'nin Tahrir, Ramses ve Abbasiye, Giza şehrinin Mustafa Mahmud gibi önemli meydanlarında göstericilerin toplanmasına izin verilmezken, ülkenin ikinci büyük şehri İskenderiye'de ise herhangi bir eylem düzenlenmedi.

Eylem çağrılarına muhalefetin farklı gruplarının destek vermesi ve halkın bazı kesimlerinde kabul görmesinin ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ekim ayındaki bir konuşmasında "11 Kasım eylemlerinin başarısız olacağını" söylemişti.