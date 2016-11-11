Kızım sağolsun

Seçilmesine sürpriz gözüyle bakılan işadamı Donald Trump, Beyaz Saray'ın yeni sahibi olmayı başardı. Seçimlerin ardından gözler Trump ailesine odaklandı. 3 evliliğinden 5 çocuğu olan Trump, seçim kampanyası boyunca en büyük desteği büyük kızı Ivanka Trump'tan (35) aldı. Aile şirketinin aktif yöneticisi olan Ivanka, babasının başkan seçilmesi için çok uğraştı. Babasının tartışmalı açıklamalarını ılımlaştırarak denge unsuru olarak görev yaptı. Böylece Ivanka, seçmenin zihninde babasının iyi bir ebeveyn olarak görünmesinde etkin rol oynadı. Sosyetenin yakından tanıdığı Ivanka, sansasyonel haberlerle basında yer almıştı. Markası için Çin'den getirttiği 20 bin adet eşarp, "zehirli" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.
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