İtalyan basınında yer alan haberlere göre, adı açıklanmayan 40 yaşındaki Arnavut bir kadın, geçen ay San Vito al Tagliamento kasabasının belediye meclisinde oğluyla birlikte bir toplantıya, İslam inancına uygun kıyafetleri ve yüzünü örten peçesiyle katıldı.
1975 yılına dayanan ve yüzü tamamen gizleyen giysilerin kamu binalarında yasaklanmasına ilişkin yasayı dayanak alan San Vito al Tagliamento Belediye Başkanı Antonio De Biseglie de kadını, yüzünü açması konusunda uyardı. Belediye Başkanı, peçesini çıkarmamakta ısrar eden kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
2000 yılından beri Venedik yakınlarındaki Pordenone kentinde yaşayan ve 2 yıldır da İtalyan vatandaşlığı bulunan kadın, önce 4 ay hapse mahkum edildi. Ancak bu ceza daha sonra 30 bin euro para cezasına dönüştürüldü.
"Askanews" haber ajansı, böyle bir cezanın İtalya'da ilk kez verilmiş olabileceğine dikkat çekti.
"PEÇE TAKMAK BENİM TERCİHİM VE HAKKIM"
Aldığı cezanın ardından "Messaggero Veneto" gazetesine konuşan söz konusu kadın, "Peçe takmak benim tercihim ve hakkım, ancak bizler Batılıyız ve aşırılık yanlısı değiliz. Bu nedenle yasalara saygı duyuyoruzö dedi.
Bu olayın, oğlunun da üyesi olduğu belediyenin gençlik meclisindeki bir toplantıda yaşandığını anlatan kadın, "İtalyan yasalarına uydum ve binaya girişte, sadece kimlik kontrolü sırasında yüzümü görevliler görmek istediğinde peçemi çıkardım. Toplantı sırasında belediye başkanı bana "Salonda, geleneklerimize uygun giyinmeyen bir kadın var" diyerek, ya yüzümdeki peçeyi çıkarmamı ya da salonu terk etmemi istedi" diye konuştu.
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