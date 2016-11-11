Güzel itiraf

ABD seçim kampanyaları döneminde anketler Hillary Clinton'u destekledi. Ancak seçmen "Trump" dedi. 2002 Rus Kainat Güzeli Oksana Fedorova'dan (38) ise önemli bir açıklama geldi: "Seçim kampanyaları sırasında uluslararası basın benimle iletişime geçti. O dönemde Trump'ın itibarına zarar verecek iftiralarda bulunmamı istediler.Ancak ben çirkin teklifi reddettim."