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Güzel itiraf

Güzel itiraf
ABD seçim kampanyaları döneminde anketler Hillary Clinton'u destekledi. Ancak seçmen "Trump" dedi. 2002 Rus Kainat Güzeli Oksana Fedorova'dan (38) ise önemli bir açıklama geldi: "Seçim kampanyaları sırasında uluslararası basın benimle iletişime geçti. O dönemde Trump'ın itibarına zarar verecek iftiralarda bulunmamı istediler.Ancak ben çirkin teklifi reddettim."
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