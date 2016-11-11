Melania Trump’ın hayat hikayesi, peri masallarını aratmadı! ABD’nin yeni First Lady’si, daha 5 yaşında podyuma çıktı. Amerika’ya kaçak olarak gelip banliyölerde yaşadı. Donald Trump’la tanıştı, evlendi, 46’sında Beyaz Saray’ın hanımefendisi olmayı başardı
Dünya, ABD başkanlık seçimlerine kilitlendi. Cumhuriyetçi adayDonald Trump (70), rakibi Hillary Clinton'ı ezdi geçti. Herkesi şaşkına çevirdi. Ancak dünya, Trump'dan daha çok yeniFirst Lady Melania'ye (46) kilitlendi. Genç ve güzel bayan Trump'ın hayathikayesi, başkan olan eşini bile gölgeledi. Slovenya'da doğan Melania Trump, fakir bir ailenin kızıydı. Güzelliğiyle her zaman dikkat çekti. Henüz 5 yaşındayken podyuma çıktı. Ünlü olacağının ilk işaretini verdi! Modayla ilgilenen annesinin desteğiyle şov dünyasında boy gösterdi. Ama ülkesi ona yetmedi! Kaçak olarak Amerika'ya girdi. Fakir mahalleleri olan banliyölerde hayat mücadelesi verdi.
17 YIL ÖNCE TAHMİN ETMİŞ
Modellik yaparak geçindi. 28 yaşında yolu, emlak kralı Trump ile kesişti. Barda tanıştığı güzele aşık olan Trump, 2005'te üçüncü evliliğini Melania ile gerçekleştirdi. "Modern Sindirella", evlenene kadar ABD vatandaşı bile değildi. Fakirlikten zenginliğe uzanan hayatı, FirstLady olmasıyla yeniden değişti. Melania, geçmişte çıplak poz veren ilk First Lady olarak ABD tarihine de geçti. Şimdi 46 yaşında Beyaz Saray'ın hanımefendisi olan Melania Trump'un, 1999'da verdiği bir röportajda "First Lady olursam, geleneksel bir imaj seçerim" dediği öğrenildi.
TRUMP İÇİNTURP DAĞITTI! Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi, Antalya'nın Serik İlçesi'nde farklı bir şekilde kutlandı. Çiftçi Malları KorumaBaşkanı Beyazıt Işık, hayranı olduğu Trump'un seçim zaferini kutlamak için halka ücretsiz turp dağıttı. Turp ile Trump'ın ismi arasında benzerlik olduğunu söyleyen Işık, "Sonuçların açıklanması ile 500 kilo civarında turp dağıttık" ifadesini kullandı.
SİMPSONLAR BİLMİŞ ABD'nin büyük ilgi gören çizgi dizisi Simpsonlar'ın 19Mart 2000 yılında yayınlanan bir bölümünde DonaldTrump, ABD Başkanı olarak gösterildi. 16 yıl önceki senaryosu bugün gerçekleşen dizinin senaristi DanGreaney, o günkü koşullarda Trump gibi bir figürün Simpsonlar için çokuygun olduğunu belirterek. "Trumpbaşkanlığınıngerçek olacağını hiçdüşünmemiştik" dedi.
YOK BÖYLE GELİN ABD başkanlık seçimleri sırasında en az eşi Donald Trump kadar ilgi çeken yeniFirst Lady Melania Trump, internette en çok aranan isimlerin başına yerleşti. Trump ile 2005 yılında Florida'da evlenen First Lady'nin giydiği gelinlik ise 11 yıl sonra yine gündeme geldi. Çünkü o gelinlik,200 bin dolardeğerindeydi.
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