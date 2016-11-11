ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerinde Ohio, Pensilvanya, Florida ve Kuzey Carolina gibi "salıncak eyaletler (swing states)" olarak tanımlanan yerlerde Clinton'ı geride bırakan Trump, ABD'nin yeni başkanı olarak seçildi.

"CANIMI ÇOK ACITTI" DEMİŞTİ

Trump'ın yeni başkan olmasının ardından açıklamada bulunan Clinton, "Seçim sonucunun hepinizi hayal kırıklığına uğrattığını biliyorum. Benim de canımı çok acıttı. Ve bu acı bir süre devam edecek. Ancak Donald Trump'ın da iyi bir başkan olacağına eminim"demişti.

CLINTON KENDİNİ DOĞAYA VERDİ

Seçimlerden sonra Clinton'ın doğa yürüyüşüne çıktığı fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğraf ABD basınında "Yenilgiye uğrayan Clinton kendini doğaya verdi" şeklinde yorumlandı.



