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kendini doğaya verdi

ABD başkanlık seçiminde karşısında yenilen Hillary ilk kez köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülendi.

Clinton kendini doğaya verdi

ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerinde Ohio, Pensilvanya, Florida ve Kuzey Carolina gibi "salıncak eyaletler (swing states)" olarak tanımlanan yerlerde 'ı geride bırakan Trump, ABD'nin yeni başkanı olarak seçildi.

"CANIMI ÇOK ACITTI" DEMİŞTİ
Trump'ın yeni başkan olmasının ardından açıklamada bulunan Clinton, "Seçim sonucunun hepinizi hayal kırıklığına uğrattığını biliyorum. Benim de canımı çok acıttı. Ve bu acı bir süre devam edecek. Ancak 'ın da iyi bir başkan olacağına eminim"demişti.

CLINTON KENDİNİ DOĞAYA VERDİ
Seçimlerden sonra Clinton'ın doğa yürüyüşüne çıktığı fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğraf ABD basınında "Yenilgiye uğrayan Clinton kendini doğaya verdi" şeklinde yorumlandı.
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  • 11 Kasım 2016, Cuma 15:54
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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dost dost

adamin el attigi yer kuruyor biz de ayni oldu en iyi chp ve pkk partisi iyi bilir

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cevapla 11.11.2016 17:14
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